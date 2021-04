Ešlija Tisdeila pārdevusi savu sapņu māju par vairāk nekā 5 miljoniem ASV dolāru

Atpakaļ 2018. gadā, kad runa bija par viņas sapņu mājas iekārtošanu, Ešlijai Tisdeilai bija viens nosacījums – to jāatjauno kopā ar tēvu. "Mans tētis Maiks Tisdeils ir darbuzņēmējs. Es uzaugu kopā ar viņu, veidojot visas šīs apbrīnojamās mājas, ieskaitot Darena Stāra māju Losandželosā, un man pietrūka mūsu sadarbības,” viņa skaidroja.

Tisdeilu iedvesmoja viņas tēva spēja atjaunot vecās struktūras, nezaudējot to sākotnējo raksturu. "Viņš zina, kā panākt sajūtu, ka telpa ir svaiga un tīra, vienlaikus tai izskatoties senlaicīgai. Viņš to nepārvērš par jaunu celtni," saka aktrise. Tisdeilai, kura līdz šim bija dzīvojusi tikai modernās mājās un meklēja pārmaiņas, tas bija galvenais.

Tomēr Tisdeilas 325 kvadrātmetrus lielo sapņu māju bija vērts gaidīt. “Es zināju brīdī, kad to ieraudzījām. Es nevaru izskaidrot. Bija dažas lietas, kuras nevēlējos, lai šai mājā būtu, piemēram, milzīgs piebraucamais ceļš... Bet tas vairs nebija svarīgi. Ienākot mājā, es zināju, ka tā ir īstā, ” atceras aktrise.

Papildus tēvam, Tisdeila piesaistīja interjera dizaineru Džeiku Arnoldu no “4C Design Group”. "Es jau biju redzējusi apbrīnojamo vannas istabu, ko viņš bija izveidojis Džulianai Hafai – jau sekoju viņam Instagram," sacīja Tisdeila. Viņa atklāja, ka pirms tam bija vadījusi sarunas ar citiem interjera dizaineriem, bet galu galā sapratusi, ka Džeiks ir īstais. "Viņš radīja manu mīļāko vannas istabu,” aktrise piebilst.

Tisdeila saka, ka tas bija viens no labākajiem lēmumiem, ko viņa jebkad ir pieņēmusi. "Agrāk es visu pirku no “Restoration Hardware”. Mana māja bija kā katalogs. Bet Džeiks ieviesa minimālisma noskaņu. Es raksturotu mūsu kombinēto stilu kā daudzslāņainu nepiespiestu šiku. Viņš man iemācīja nopirkt galvenoās lietas no “Restoration Hardware”, pēcāk pievienojot vintāžas elementus, lai iegūtu šo unikālu sajūtu,” saka Tisdeila.