"Royal Blood" trešais albums "Thypohoons" ir klāt

Nesen grupa paziņoja arī par koncertu plāniem: 2022. gadā ir ieplānota Lielbritānijas turneja, ieskaitot koncertu O2 arēnā Londonā. Fani, kas iegādāsies jauno albumu no grupas oficiālā veikala, iegūs pieeju koncertu biļešu iepriekšpārdošanai no 5. maija, visiem citiem biļetes iegādei pieejamas no 7. maija.

Atgādinām, ka grupa pastāv pavisam nesen, kopš 2013. gada, taču Kers un Tačers viens otru pazīst jau no pusaudža gadiem, kad abu ceļi krustojās dažādās mūzikas grupās. 2013. gada vasarā ar pirmajiem ierakstiem - "Out of the Black" un "Come On Over" puišiem izdodas pievērst radio dīdžeju uzmanību, un uz panākumiem ilgi nav jāgaida. Seko nominācija "Sound of 2014" un komerciāli veiksmīgā debija "Royal Blood" (skat. recenziju).