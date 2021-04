Jaunā dziedātāja Dārta Stepanova ieraksta dziesmu ar grupu "Dagamba"

Valters Pūce “Tālāk jāiet” sacerējis speciāli Dārtai Stepanovai un grupai “Dagamba”. Pūce iedvesmojies no dziedātājas dzidrās balss. Melodiju papildina dziedātājas Patrišas sarakstītie vārdi.

Dārta Stepanova sadarbību raksturo kā ļoti aizraujošu posmu savā muzikālajā karjerā. “Šķiet, ka Patrisha nolasīja manu iekšējo pasauli, rakstot dziesmai vārdus. Šobrīd esmu ceļa sākumā un, skatoties uz priekšu, jūtu satraukumu par to, kas mani gaida nākotnē. Es zinu, ka Valters ir ārkārtīgi piedomājis pie muzikālā skanējuma, jo jau kopš pirmās reizes, kad dzirdēju dziesmu, es to vairs nespēju dabūt ārā no galvas,” priecājas jaunā dziedātāja.