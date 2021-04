Plānojot braucienus, arī jārēķinās, ka valsts ceļu tīklā norisinās remontdarbi un ir ieviesti satiksmes ierobežojumi. Patlaban lielākie satiksmes ierobežojumi remontdarbu dēļ ir Rēzeknes apvedceļa posmā no Greivuļiem līdz Greiškāniem, kur ceļā jāpavada līdz pat 45 minūtēm, tikpat daudz laika būs nepieciešams arī ceļā uz Kuldīgu pa reģionālo autoceļu Tukums–Kuldīga (P121) posmā no Līduma līdz Grenčiem. Apmēram 30 minūtes būs nepieciešamas, lai izbrauktu remontējamo posmu no Kūlu kapiem līdz Kuldīgas novada robežai uz autoceļa Ventspils-Kuldīga-Saldus (P108).