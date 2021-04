Juhņēviča: Šobrīd aizpildīti vairāk nekā 50% vakcinācijas vietu šīm brīvdienām

Pēc viņas paustā, vakar no rīta iedzīvotāju aktivitāte nebija ļoti intensīva, bet, dienas gaitā masu medijos izskanot aicinājumiem vakcinēties, iedzīvotāji sākuši pieteikties aktīvāk, līdz ar to šobrīd jau ir aizpildīti vismaz 50% brīvo vietu.

No atlikušajiem, kas ir reģistrējušies, bet vakcīnu vēl nav saņēmuši, aptuveni 68% nav nevienā no prioritārajām grupām, līdz ar to šiem cilvēkiem tagad tiek dota iespēja jau pieteikties uz vakcīnām.

Savukārt no veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) preses konferencē teiktā bija noprotams, ka iespēja pieteikties uz vakcīnu interneta vietnē manavakcina.lv pašlaik ir atvērta tiem, kuri nepieder nevienai prioritārajai grupai, taču attiecīgajā interneta vietnē ir reģistrējušies jau februārī. Tiem, kuri to izdarīja tikai martā vai aprīlī, šāda iespēja, visticamāk, vēl tikšot nodrošināta līdz 3.maijam, kad uz vakcīnām varēs pretendēt pilnīgi visi Latvijas iedzīvotāji, neatkarīgi no iepriekšējas reģistrēšanās, vai piederības kādai no prioritārajām grupām.