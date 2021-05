Igauņi ir visprasīgākie saistībā ar no ārzemēm ievestajiem lietotajiem auto

Statistika liecina, ka lielākā daļa jeb ¾ no Latvijā ievestajiem transportlīdzekļiem ir lietoti. Ar no ārzemēm ievesto automašīnu kvalitāti un vēsturi šobrīd iespējams iepazīties, saņemot informāciju no pārdevēja – juridiskām personām tādai jābūt par visām tirgojamām auto, kas gan bieži nav privātpersonu-pārdevēju rīcībā.

Pārbaudīt konkrētu auto nobraukuma vēsturi un citas tehniskās nianses var arī, izmantojot CSDD no šī gada pavasara sniegto bezmaksas informāciju no Nīderlandes, Slovākijas un Igaunijas valstu datubāzēm. Lai to uzzinātu, auto pircējiem pārsvarā nepieciešams transportlīdzekļa VIN numuru reģistrācijas numurs. Savukārt no Lietuvas ievesto auto informācija pieejama kaimiņvalsts reģistra mājas lapā, ja ir zināms VIN numurs, Lietuvas reģistrācijas dokumenta numurs vai transportlīdzekļa Lietuvas reģistrācijas valsts numurs (divas pozīcijas no trim) un Tehniskās apskates asociācijas mājas lapā.