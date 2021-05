Seriāls sešās daļās, kas pirmizrādi piedzīvos 3. maijā, pulksten 23, kanālā Viasat History, stāsta par noziegumu lietām no aizvadītajiem 200 gadiem, un šajā rakstā ieskatīsimies dažās no šīm stindzinošajām mistērijām. Raidījums skatītājus iepazīstinās ar dažiem no negantākajiem noziegumiem no dažādām pilsētām, kas likuši izmeklētājiem sāpēt galvai, bet sabiedrībai – dzīvot neziņā.