Benzīns, dīzelis vai elektrība? Automašīnu dzinēju nākotne tiek izlemta tagad

Viens no aktuālākajiem jautājumiem autobūvē pēdējā laikā ir elektromotoru spēja pilnībā aizstāt iekšdedzes dzinējus. Vai ir vērts turpināt ieguldījumus to izstrādē? Un, ja nē, tad kad mēs pavisam atvadīsimies no benzīna un dīzeļdegvielas spēkstacijām?