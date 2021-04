Pirmo vakcīnas pret Covid-19 devu saņēmuši vismaz 18% izglītības iestāžu darbinieku

Kopumā no izglītības iestāžu darbiniekiem, kuri saņēmuši vakcīnu, 11% ir vecumā virs 60 gadiem, 62% vecumā no 40 līdz 60 gadiem, kā arī 27% vecumā līdz 40 gadiem.

Vairāk nekā piektdaļa jeb 22% no visiem izglītības iestāžu darbiniekiem ir no Rīgas, savukārt 78% no vakcinētajiem izglītības iestāžu darbiniekiem ir no citām Latvijas vietām, piemēram, 5% - Daugavpilī, 6% - Liepājā, 4% - Ventspilī, 3% - Valmierā.