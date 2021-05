Toyota prototips parāda, ka ūdeņradis var izglābt iekšdedzes dzinēju

Latvijas lietoto auto tirgus parāda, ka esam lielā mērā atkarīgi no dīzeļiem un pamatoti. Tie ir jaudīgi, nodrošina cienījamu dinamiku, patērē maz un arī nevibrē tā, ka tuvējās ēkās plauktos šķind tasītes. Tomēr Rietumeiropa jau rāda priekšzīmi, ka dīzelis ir veca tehnoloģija, kam nav perspektīvas. Viens otrs autoražotājs modeļus ar dīzeļdzinēju vairs nepiedāvā un pat ir paziņojis, ka jaunus dīzeļdzinējus vieglajiem auto neizstrādās , jo nākotne pieder videi draudzīgākiem enerģijas nesējiem.

Autoražotāji labi apzinās, ka motora rūkoņa ir svarīga sastāvdaļa braukšanas piedzīvojumā, kā arī nozīmīgs mainīgais no drošības viedokļa. Tāpēc vairākos civilajos elektromobiļos jau tagad ir ieviesti sintētisku trokšņu ģeneratori, kas darbojas līdz 20-30 kilometriem stundā un lielveikala stāvvietā piesaista ar iepirkumu maisņiem apkrāvušos pilsoņu uzmanību.

Zaļās braukšanas pionieri no Japānas tagad ir nākuši klajā ar iniciatīvu, kuras mērķis ir parādīt, ka braukšanai bez kaitīgajiem izmešiem nav obligāti jābūt sterilai, un uzbūvējuši eksperimentālu Toyota Corolla automobili, kura iekšdedzes motorā par degvielu tiek izmantots ūdeņradi. Arī Toyota Mirai tiek izmantots ūdeņradis, taču no tā ķīmiskas reakcijas procesā tiek ražota elektrība elektromotora darbināšanai. Sacīkšu Corolla turpretī ir trīs cilindru turbo motors ar vārstiem un virzuļiem.

Kā norāda japāņu auto entuziasti no tīmekļa vietnes Toyota Times, Toyota vadītājs Akio Tojoda tikai pērnā gada nogalē devis zaļo gaismu šāda auto izstrādei, bet jau tagad tiek veikti pēdējie regulēšanas darbi. Toyota Times YouTube kanālā arī publicēts īss video ar unikālās korollas izplūdes caurules tuvplānu un aizbraukšanu trasē. Skan labi, kā īsts karstais hečbeks, turklāt pilnīgi nekas neliecina, ka 24 stundu izturības sacīkstēm radītais auto pārtiek nevis no benzīna, bet gan ūdeņraža. Arī Toyota testu braucējs Hiroaki Išiura norāda, ka pat nepateiktu, ka brauc ar ūdeņraža auto, jo tas būtiski neatšķiras no parasta iekšdedzes dzinēja auto.