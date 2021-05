Piektdien slimnīcās stacionēts 81 Covid-19 pacients; 12% smagā stāvoklī

No visiem slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem patlaban 535 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 73 - ar smagu slimības gaitu. Līdz ar to patlaban slimnīcās ar smagu slimības gaitu ir 12% stacionēto Covid-19 slimnieku.

No pagājušajā diennaktī mirušajiem Covid-19 slimniekiem divi cilvēki bija vecumā no 40 līdz 49 gadiem, viens - vecumā no 60 līdz 69 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem un vēl divi - vecumā no 90 līdz 99 gadiem.