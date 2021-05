Psihiatrs: Pusaudži jāatbalsta arī normāla dienas ritma izveidošanā

Psihiatrs atzīmēja, ka būtiski meklēt veidus, kā dalīties savās pārdomās un emocijās. "Laikā, kad saskarsme ar vienaudžiem ir iespējama tikai ar tehnoloģiju palīdzību, vecākiem vajadzētu savas atvases atbalstīt, rosināt un palīdzēt atrast veidus, kā to nepārtraukt," viņš sacīja.

No 10-11 dienām uz caurmērā 14 palielinājies arī dienu skaits, ko pacients pavada, ārstējoties stacionārā. Kā norādīja klīnikas vadītājs, tas liecina par to, ka psihiatrijas pacientu veselības stāvoklis prasa arvien nopietnāku ārstēšanu. "Šie akūtie stāvokļi ir saistīti ar pašnāvības mēģinājumiem vai draudiem to izdarīt, nopietnu paškaitējumu vai citu stāvokļu saasināšanos, kas nevar gaidīt," skaidroja klīnikas vadītājs.