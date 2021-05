paliecmājās ⟩ 4. maija ceļvedis: baltais galdauts, karogu parāde, tautas tērps, izskrien "brīvību"

Tautas tērpu centrs "Senā klēts" sadarbībā ar biedrību "Mans tautastērps" arī šogad organizē virtuālo gājienu tautas tērpos, aicinot ikvienu 4.maijā uzvilkt tautas tērpu par godu Latvijai un publicēt fotogrāfijas savā Facebook vai Instagram kontā ar tēmturi #tautastērpugājiens2021. Virtuālajā gājienā aicināti piedalīties dalībnieki no visas Latvijas, kā arī no ārzemēm, veicinot Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un uzturot dzīvu tradīciju par tautas tērpa valkāšanu valsts godos. Būs iespēja virtuāli pielaikot kādu no mākslinieces Agritas Krieviņas-Siliņas zīmētajiem tautas tērpiem Facebook un Instagram filtru veidā. Ikviens tiek aicināts piedalīties gājienā, publicējot bildes arī virtuālajos tautas tērpos. Virtuālā tautas tērpa pielaikošanas pamācība tiks publicēta 30.aprīlī. Vairāk informācijas par plānoto Facebook notikuma aprakstā.

Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā ikviens aicināts attālināti piedalīties muzikālā ekskursijā "Brīvības dziesmas". No izstādes "Latvijas gadsimts" zālēm ekskursijā vedīs aktieris Vilis Daudziņš un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) vēsturnieks Imants Cīrulis, kā arī Latvijas Radio kora solisti Pēteris Vaickovskis, Māra Vaickovska, Iveta Apine un Kārlis Rūtentāls. 4.maijā plkst. 19.00 ekskursiju rādīs ReTV kanālā un interneta platformā www.retv.lv , to varēs skatīties arī LNVM lapā facebook.com/LNVMuzejs. Vēlāk ieraksts tiks iekļauts LNVM digitālajā krātuvē emuzejs.lnvm.lv.

4.maijā plkst. 17.00 tiešsaistē no Rīgas Svētā Pētera baznīcas būs skatāms Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienai veltīts koncerts "Ziedu svētki". Programmas "Ziedu svētki" nosaukums ņemts no koncerta ievadskaņdarba, kura autors ir viens no mūsu lielākajiem melodiķiem Jānis Mediņš. Saviļņojošais klavierdarbs tapis nepavisam ne saviļņojošos apstākļos - drīz pēc Otrā pasaules kara bēgļu nometnē -, un diez vai J. Mediņš varēja iztēloties, ka pēc nepilniem 50 gadiem padomju jūgs būs galā un vēl pēc 30 gadiem viņa "Ziedu svētki" rotās neatkarības atjaunošanas gadadienai veltītu koncertu.4.maija tiešsaistes koncertu "Ziedu svētki" no Rīgas Svētā Pētera baznīcas būs iespējams vērot plkst. 17.00 Rīgas pašvaldības kultūras iestāžu apvienības, Koncertorganizācijas "Ave Sol" un Rīgas Sv. Pētera baznīcas Facebook vietnēs, kā arī Rīgas pašvaldības Kultūras iestāžu apvienības un Koncertorganizācijas "Ave Sol" Youtube kanālos. Koncerta ieraksts šajās vietnēs un kanālos būs pieejams līdz pat 31.maijam.