ASV oficiāli sāk izvest no Afganistānas savus atlikušos spēkus

Kā norāda amatpersonas, faktiskā izvešana sākusies jau agrāk, bet 1.maiju Vašingtona uzskata par simbolisku datumu, ņemot vērā, ka pērn panāktā vienošanās ar grupējumu "Taleban" šo dienu noteica kā galīgo termiņu izvešanas pabeigšanai, bet ASV prezidents Džo Baidens atzinis, ka to izdarīt būtu grūti, un norādījis, ka pēdējie aptuveni 2500 amerikāņu karavīri no Afganistānas tiks izvesti laikā no 1.maija līdz 11.septembrim, kad apritēs 20 gadi kopš 2011.gada teroraktiem Amerikas Savienotajās Valstīs.