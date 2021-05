"Vecāku alianse": Rosinājums uz trīs nedēļām rīkot klātienes mācības mazākajām klasēm ir grūti saprotams

"Protams, mēs atbalstām klātienes mācības, bet bez maskām. Bērni ir noguruši no sēdēšanas mājās un pie ierīcēm, un izglītības kvalitāte ir ļoti negatīvi ietekmēta. Ja raugāmies uz kaimiņvalstu pieredzi, redzam, ka Igaunijā skolēni 3.maijā atgriezīsies skolās, un bez maskām," pauda alianses pārstāve, piebilstot, ka reģionos, kuros ir konstatēta visaugstākā saslimstība, sejas maskas publiskās vietās ir jālieto no 12 gadu vecuma.

Savukārt Veselības ministrijas (VM) apkopotajās atbildēs uz sabiedrības visbiežāk uzdotajiem jautājumiem par sejas masku valkāšanas ietekmi, tai skaitā, uz sākumskolas skolēnu veselību, ir skaidrots, ka PVO vadlīnijās "Maskas lietošana Covid-19 kontekstā. Pagaidu norādījumi. 2020.gada 1.decembris", kurās jau integrētas Covid-19 otrā viļņa būtiskākās atziņas, iesaka izmantot sejas maskas kā daļu no visaptverošiem profilakses un kontroles pasākumiem, lai ierobežotu Covid-19 slimību izraisošā vīrusa SARS-CoV-2 izplatību.

Šajā materiālā arī teikta, ka, pieņemot lēmumu par sejas masku valkāšanu bērniem, ir ņemta vērā citu valstu prakse, kas balstās, piemēram, uz Vācijas Pediatriskās infektoloģijas asociācijas atzinumā pausto par sejas masku ietekmi uz bērnu veselību, kurā kā nepamatotas noraidītas bažas par to, ka sejas maskas valkāšana varētu samazināt skābekļa līmeni asinīs. Arī Latvijas vadošie speciālisti infektoloģijas un epidemioloģijas jomā rekomendē sejas masku valkāšanu, tajā skaitā arī skolēniem. Eksperti uzskata, ka sejas maskas valkāšana nerada negatīvas sekas valkātāja veselībai, tieši pretēji - tā pasargā ne tikai no Covid-19, bet arī no citiem slimību ierosinātājiem un alergēniem, uzsver VM.