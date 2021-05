Deniss Paškevičs publicē jaunu albumu "Reflections"

Albums ierakstīts Rīgā, Latvijas Radio ierakstu studijā kopā ar vienu no izcilākajiem somu džeza tropmetistiem Mikko Gunu Karjalainen. “Deniss Pashkevich and Mikko Gunu Karjalainen Quintet” ierakstā piedalījušies Latvijas džeza skatuves vadošie mūziķi, turpinot ilggadēju Denisa Paškeviča sadarbību ar tādiem māksliniekiem kā pianists Madars Kalniņš un kontrabasists Andris Grunte. Albuma ierakstā piedalās jaunās paaudzes džeza bundzinieks Jānis Jaunalksnis.

Deniss Paškevičs ir viens no vadošajiem Baltijas džeza mūziķiem. Viņa albums “Variations” izcelts vienā no ietekmīgākajiem džeza mūzikas izdevumiem pasaulē – “Downbeat”, kur tas iekļauts kā viens no labākajiem džeza albumiem 2019. gadā. Deniss Paškevičs ir viens no retajiem Baltijas reģiona māksliniekiem, kurš iekļauts Eiropas Džeza ģimenes kokā, kur minēts kā sava, unikāla stila pamatlicējs Latvijā.