Pirmo poti līdz šim saņēmuši 14% Latvijas iedzīvotāju

No pirmdien vakcinētajiem 920 bija personas vecumā virs 60 gadiem, 454 ietverti kategorijā "cits iedzīvotājs" jeb personas, kas neatbilst nevienai no prioritārajām kategorijām, 383 - personas ar hroniskām slimībām, 176 personas, kuras vakcinētas "pēc paša vēlēšanās, 150 - izglītības iestāžu darbinieki, 109 - citās paaugstināta riska grupās iekļautie, 79 - ārstniecības personas, 67 - iedzīvotājs, kuriem ir kontakts ar personām ar hroniskām slimībām, 57 - operatīvo iestāžu darbinieki, 38 - sociālās aprūpes centru (SAC) darbinieki, 30 - SAC iemītnieki, 17 - ārstniecības iestāžu darbinieki, 16 - nozaru prioritāro iestāžu darbinieki, sešas personas, kurām ir "citas veselības indikācijas", trīs "speciālo iestāžu klienti" un trīs Ieslodzījumu vietu pārvaldes darbinieki.

Pirmdien vakcināciju veikuši 57 pakalpojumu sniedzēji, no tiem visvairāk SIA "Vizuālā diagnostika" - 312 reizes, AS "Veselības centru apvienība" - 278, SIA "Dzelzceļa veselības centrs" - 277, SIA "Veselības centrs 4" - 272 un SIA "Medexpert Plus" - 233.