Kriptopasaulē ir maz kriptovalūtu, kas šogad atzīmē savu desmito dzimšanas dienu, Litecoin (LTC) ir viena no tām. Ņemot vērā kriptovalūtu un dažādu token skaitu, ir vērts aizvien vairāk pievērst uzmanību projektiem, tomēr, neraugoties uz to, Litecoin ir spējusi izturēt konkurenci un gadiem ir pārliecinoši bijusi kriptovalūtu topa augšgalā. Apskatīsim vienu no vecākajām Bitcoin laikmeta kriptovalūtām.

Neraugoties uz līdzībām, Litecoin vairākos aspektos ir savdabīga. Ja Bitcoin blokķēdē jauns bloks tiek pievienots ik pēc 10 minūtēm, tad Litecoin tīklā tas notiek 4 reizes ātrāk jeb ik pēc 2,5 minūtēm, kas Litecoin darījumus padara ātrākus par Bitcoin darījumiem. Litecoin galīgais daudzums ir 4 reizes lielāks nekā Bitcoin – 84 miljoni pret Bitcoin 21 miljonu. Līdzīgi kā Bitcoin, Litecoin izmanto darba pierādījuma principu (angl. proof of work), kas nozīmē, ka jaunos blokus blokķēdei pievieno rokot. Litecoin rakšanā izmanto algoritmu Scrypt, tā ir lielākā kriptovalūta no šī algoritma pārstāvētajām.

Šobrīd Litecoin tirgus kapitāls ir 18 miljardi dolāru, kas, salīdzinājumā ar citām kriptovalūtām, to ievieto 9. vietā. Atšķirībā no Bitcoin un Ethereum Litecoin pašreizējā tirgus pieauguma ciklā nav pārsniedzis savu visaugstāko cenas līmeni 344 dolārus, tā cena ir ap 275 dolāriem. Viens no lielākajiem Litecoin investoriem ir kriptofonds Grayscale, kura portfelī, saskaņā ar vietnes Bybt datiem, ir 1,5 miljons litecoin (412 miljonu dolāru vērtībā). Šis ir uzņēmuma trešais lielākais kriptoīpašums pēc Bitcoin un Ethereum, kas nozīmē, ka firmai pieder vairāk nekā 2 % visu litecoin. Grayscale ir viens no retajiem fondiem ASV, kas institucionālajiem investoriem nodrošina iespēju iegādāties kriptovalūtas. Firmas piedāvājumā ir vairāk nekā deviņi kriptofondi un, lai gan Bitcoin fonds ir firmas kroņa numurs, arī Litecoin fonds gūst jaunus atbalstītājus.