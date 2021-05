"Gadsimta noziegums - jauna filma par opioīdu izplatīšanu ASV

Pētot vienu no mūsdienu postošākajām sabiedrības veselības traģēdijām, kuras laikā pārdozēšanas dēļ ir miris vairāk nekā pusmiljons Amerikas iedzīvotāju, filmas veidotāji atklāj faktus, kas pierāda: Amerikas opioīdu krīze nav cēlusies nejauši, tā ir veidota apzināti, lai nodrošinātu lielo farmācijas uzņēmumu (Big Pharma) peļņu. Filma "LMT Viedtelevīzijā" skatāma no 12. maija.

Opioīdu krīze, saukta arī par opioīdu epidēmiju, aizsākās pagājušā gadsimta deviņdesmito gadu beigās. Pie tās lielā mērā tika vainots ievērojamais daudzums pretsāpju recepšu medikamentu, kas tika izrakstīti pacientiem. Laika posmā no 1999. līdz 2017. gadam Amerikā no recepšu vai neatļauto opioīdu lietošanas mira gandrīz 400 000 iedzīvotāju. Tas izraisīja ne tikai dažādu zinātnisku pētījumu veikšanu, bet arī dažādas spekulācijas sabiedrībā. 2017. gadā ar toreizējā ASV prezidenta Donalda Trampa rīkojumu Amerikā tika izsludināta valsts mēroga opioīdu krīze.

