Aizsaulē devusies arhitekte Silvija Pētersone

Silvija Pētersone dzimusi 1931. gada 11. februārī. Studējusi Latvijas Valsts universitātes Arhitektūras fakultātē, kur arhitekta kvalifikāciju saņēmusi 1956. gadā, viņas kursabiedri – Elga Brante, Lilija Muntere, Vera Savisko, Jānis Piešiņš, LMA mācībspēks, dzīvesbiedrs Juris Pētersons (1931-2015), Gunārs Melbergs (1929-1999), RTU profesors Ivars Strautmanis (1932-1917), Jānis Vilciņš (1931-1996) un citi. Latvijas Arhitektu savienības biedre no 1969. gada.

Darba gaitas sākusi LPSR Ministru Padomes Valsts arhitektūras un celtniecības komitejā (1957-1958). Laikā no 1959. līdz 1962. gadam bijusi Rīgas pilsētas izpildu komitejas Arhitektūras un celtniecības nodaļas plānošanas grupas vadītāja un no 1962. līdz 1966. gadam LPSR Vietējās rūpnīcas ministrijas speciālā mākslinieku projektu tehnoloģiju biroja vadošā māksliniece un konstruktore, S.Pētersone piedalījās mikroautobusa “Latvija” (RAF - 2203) virsbūves ergonomiskā modeļa izstrādē. No 1966. līdz 1987. gadam izstrādājusi projektus LPSR Komunālās saimniecības ministrijas projektēšanas institūtā “Komunālprojekts” („Latkomunprojekt”).