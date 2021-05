Vai ir iespējams ražot elektroenerģiju bez CO2 izmešiem?

Vēja elektrostacijas dzīves cikla analīze

Vērtējot vēja elektrostacijas dzīves ciklu, faktori, kas tiek ņemti vērā, ir ne tikai materiālu ražošana, bet arī materiālu transportēšana, būvniecība, montāža uz vietas, ekspluatācija un apkope, kā arī ekspluatācijas pārtraukšana un demontāža. Paredzamais darbības laiks lielākajai daļai sauszemes vēja turbīnu tuvojas 30 gadiem, bet atkrastes vēja stacijām – pat līdz 40 gadiem. Ņemot vērā tehniskās apkopes un citus faktorus, kas varētu izraisīt turbīnas īslaicīgu apstāšanos šajā periodā, tās nepārtrauktais darbības laiks parasti ir aptuveni 120 000 stundas. Ņemot vērā šos datus, Klimata pārmaiņu starpvaldību padome (IPCC) 2018. gada ziņojumā secinājusi, ka saražotā CO 2 ekvivalents uz kWh vēja enerģijas ir no 8 g līdz 20 g.**

Ir aprēķināts, ka gāzes radītais CO 2 ekvivalents ir no 270 g līdz 910 g, ogļu gadījumā tas ir vēl lielāks – no 635 g līdz 1,6 kg. Ja raugāmies uz sliktākā scenārija datiem (vislielākā iespējamā vēja enerģijas emisija - 20 g, pārējiem - vismazākā - 270 g / 635 g) vēja enerģija joprojām rada tikai 7,4 % no siltumnīcefekta gāzēm, ko rada dabasgāze, un tikai 3,2 % emisiju salīdzinājumā ar to, ko rada ogles. Aplūkojot vēja enerģijai pozitīvāko scenāriju (zemākā vēja enerģijas emisija - 8 g, pārējiem - augstākā - 910 g / 1,6 kg), atšķirība ir vēl nozīmīgāka: vēja enerģija varētu radīt tikai 0,99 % gāzes emisiju un 0,56 % ogļu emisiju.

Kodolenerģijas CO 2 izmešu daudzums vidēji ir līdzīgāks vēja elektrostaciju radītajam – vidēji 65 g uz kWh, tomēr aprēķinu metodoloģijas ļoti atšķiras, ņemot vērā dažādos faktorus, kas saistās ar urāna ieguvi, apstrādi, kā arī izlietotās kodoldegvielas drošu noglabāšanu. Saules enerģijas radītais izmešu apjoms svārstās no 14 līdz 45 g uz kWh. Savukārt ģeotermālās enerģijas ieguves procesā vidēji rodas no 11,3 līdz 47 g uz kWh. Savukārt bioenerģijas (biomasas un biodegvielu) ieguve rada aptuveni 43 g CO 2 uz kWh.