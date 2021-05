FOTO: Ekrānuzņēmums no video

Sākumā Dienvidamerikā, bet tagad jau visā pasaulē virāls kļuvis video no kādas degvielas uzpildes stacijā Čīlē. Stacijas novēršanas kameras uzņemtajā materiālā redzami spriedzes filmas cienīgi kadri, kuros bariņš vīriešu cenšas aplaupīt automašīnu, varbūt to pat nolaupīt, taču auto saimnieks trijotnei liek trūkties, viņus no sirds aplejot ar degvielu.