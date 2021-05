Lietuvā visu vecuma grupu vakcinācija pret Covid-19 sāksies 31.maijā

Viņš sacīja preses konferencē, ka no 10.maija sāksies 55 līdz 64 gadus veco iedzīvotāju potēšana, no 17.maija tiks vakcinēti arī 45 līdz 54 gadus vecie iedzīvotāji, bet no 24.maija tiks sākta 35 līdz 44 gadus veco iedzīvotāju potēšana.