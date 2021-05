RIXC galerijā Martina Vizbuļa "telefonizētā" izstāde

Cilvēki aicināti zvanīt interaktīvajiem mākslas darbiem attālināti vai arī pieteikties individuālam apmeklējumam RIXC galerijas darba laikā, no trešdienas līdz sestdienai, no plkst. 12.00 līdz plkst. 18.00, iepriekš zvanot un rakstot uz tel. nr. 25358541 (Līva Siliņa) vai rakstot uz rixc@rixc.org. Izstādē mākslinieks ir radījis viedus mākslas darbus, kuri ir sazvanāmi ar LMT piedāvāto tehnoloģisko risinājumu starpniecību, radot iespēju ikvienam veidot interaktīvu “sarunu” ar tiem.

Jau vairākus gadus Martins Vizbulis aizrāvies ar mikrokontrolieru un dažādu sensoru studijām. Kad mākslinieka rīcībā nonāca SIM kartes modulis, veicot dažādus praktiskus eksperimentus, mākslinieks secināja, ka SIM kartes modulis var veiksmīgi aizstāt WiFi, un viņš saprata, ka tas būs mākslas darbu sirds vietā. Izstādē katrs mākslas darbs ir aprīkots ar savu SIM karti un darbosies, to sazvanot, – ikviens varēs mijiedarboties ar mākslas darbiem no saviem telefoniem, radot iespēju pat abpusējai komunikācijai un veidojot sava veida datu bāzi. Iespējams, ka šādi viedie mākslas darbi būs vērojami viedajās mājās, kurās līdzās robotizētam sarunu biedram ir sazvanāms mākslas darbs.

Izstādes mākslas darbiem nav nosaukumu – tie ir anonīmi, un to identifikators ir telefona numurs. Izstāde sastāv no trīs darbiem – darbam latviešu valodā "+371 2 8610046" un darbam angļu valodā "+371 2 5468729" ir iespējams piezvanīt, kā arī jebkurš apmeklētājs var (un pat vēlams) pieiet un veikt zvanu kādai personai no saviem kontaktiem. Toties dzērienu automāta darbam (angļu valodā) – "+371 2 6663413" – klātienē katrs apmeklētājs būs aicināts piezvanīt un saņemt kādu no bezmaksas dzērieniem, to skaitā paša mākslinieka darinātu ābolu vīnu.