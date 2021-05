Deputāti skatīs grozījumus Krimināllikumā, iekļaujot naida noziegumu seksuālās orientācijas dēļ

Pašlaik Krimināllikumā ir noteikts sods par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas dzimuma, vecuma, invaliditātes vai jebkuru citu pazīmju dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums.

AP deputāti rosina no šīs normas izslēgt vārdus "ja ar to radīts būtisks kaitējums" un reizē normu papildināt ar to, ka sods tiek piemērots par darbību, kas vērsta uz naida vai nesaticības izraisīšanu atkarībā no personas sociālās piederības vai seksuālās orientācijas.