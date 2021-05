Video pirmizrāde: Rick Feds albuma prezentācijas koncerts

Rick Feds jeb Riharda Fedotova albums tiks atklāts audiovizuālā paplašinātās realitātes koncertā. Albuma tapšana ilgusi četrus gadus, un tajā piedalījušies dziedātāja Amira B no Ņujorkas, repa izpildītājs KdotMelody no Londonas un pašmāju mūziķi – dziedātāja Una Daniela, repa izpildītāji ansis un March un producents Niklāvz, kuri viesosies arī koncertā.

Rick Feds pirmais singls Chill Vibes no gaidāmā albuma iekļauts Lielbritānijas radiostacijas Amazing Radio rotācijā, pašmāju radiostacijās, kā arī vairākos pasaulē zināmos mūzikas blogos.

Pirms koncerta publicēts dziesmas When You Go videoklips.