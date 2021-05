Cik svarīga ir cilvēka attieksme pret sevi?

Cilvēka attieksme pret sevi mēdz būt divējāda, un šī ir pirmā grāmata, kas aplūko un analizē abus attieksmes tipus: statisko un dinamisko. Pirmā tipa cilvēki par visu augstāk vērtē talantu; viņiem svarīgi tūlītēji panākumi un uzslavas; centība viņiem nešķiet pozitīva īpašība; atzinības trūkums un neveiksmes viņus var novest izmisumā. Savukārt otrajam tipam centība un pūles ir ceļš, kas ļauj atklāties talantam; šķēršļi viņiem palīdz sakopot spēkus un asināt prātu; pārmaiņas viņi uztver ar interesi un prieku. Autore sniedz daudz piemēru no ievērojamu personību (mākslinieku, sportistu, uzņēmēju u.c.) biogrāfijām, kā arī savas pedagoģes un psihoterapeites pieredzes. Viņa ir psiholoģijas profesore Stenforda universitātē, Amerikas Mākslu un Zinātņu akadēmijas biedre, kas guvusi plašu atzinību ar izciliem pētījumiem tādās jomās kā personības psiholoģija, sociālā psiholoģija un attīstības psiholoģija. Tie apkopoti grāmatās, kā arī publikācijās periodiskajos izdevumos The New Yorker, Time, The New York Times, The Washington Post un The Boston Globe.