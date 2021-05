ES atbalstīs Covid-19 ārstniecības līdzekļu izstrādi

EK norādīja, ka stratēģija aptver zāles visā dzīves ciklā: no pētniecības, izstrādes un ražošanas līdz iepirkumam un ieviešanai. Tā ir arī daļa no Eiropas veselības savienības, kurā visas ES valstis kopīgi sagatavojas veselības krīzēm, kopīgi uz tām reaģē un nodrošina, ka par pieņemamu cenu ir pieejamas inovatīvas medicīniskās preces, to vidū terapeitiskie līdzekļi, kas vajadzīgi Covid-19 ārstēšanai.