Kāds uzturs vajadzīgs jaunajai māmiņai pēc dzemdībām?

Gan grūtniecības, gan zīdīšanas laikā māmiņas organisms, pirmkārt, rūpējas par to, lai mazulim nekā netrūktu! Ja mazuļa augšanai nepieciešamās lietas nav iespējams iegūt no mammas uztura, ķermenis sāk tērēt savas iekšējās rezerves, tāpēc gala rezultātā var izveidoties situācija, ka pēc dzemdībām māmiņai ir izveidojies pamatīgs uzturvielu deficīts, tāpēc mammai ir jālutina sevi ar sabalansētu, veselīgu uzturu! Visbiežāk jaunās māmiņas organisms ir iztērējis savas iekšējās kalcija, fosfora, dzelzs, B grupas vitamīnu (īpaši folskābes) rezerves, tāpēc ir pelnījis tieši tikpat īpašu attieksmi, kā tikko dzimušais mazulis!

Tāpat jāuzņem pietiekams daudzums proteīnu, tauku un ogļhidrātu, ko vislabāk darīt, ēdot kvalitatīvu pārtiku. Lai farmācijas industrija sola “ātru palīdzību dažādu tablešu, kapsulu un pulverīšu viedā, par uztura bagātinātāju lietošanu vispirms jākonsultējas ar ārstu vai uztura speciālistu. Te gan jāatzīst - to lietošana obligāti jāapsver tad, ja māmiņa ir veģetāriete vai vegāne.

Īpaši jāpiedomā pie tā, lai uzturā tiktu iekļauti produkti, kas ir bagāti ar kalciju (piemēram, piena produkti), magniju (ķirbju sēkliņas, mandeles, Indijas rieksti, spināti), cinku, dzelzi (sarkanā gaļa, jūras veltes), B6 un B12 vitamīniem, folātiem (zaļie lapu dārzeņi, olas). Lielisks folātu avots ir pākšaugi, tomēr ar to ēšanu zīdīšanas periodā ir jābūt uzmanīgām, jo šī produktu grupa tipiski rada vēdera pūšanos un kolikas mazulim. Šādu reakciju var izraisīt arī kāposti, sīpoli un ķiploki, asās garšvielas, bet nevajadzētu atteikties no šiem produktiem uzreiz, jo katrs bērns reaģē uz mammas uzturu savādāk - uzmanīgi jāvēro bērniņa organisma reakcijas. Krūts piena galvenā sastāvdaļa ir ūdens, tāpēc, lai pasargātu jaunās māmiņas organismu no dehidratācijas, ir jāatceras arī par pietiekamu šķidruma uzņemšanu (mammai, kas baro mazuli, jāizdzer 2-3 litri dienā).