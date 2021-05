“Zēniem ir tikai divi caurumiņi, bet meitenēm trīs, un šo vietiņu kājstarpē dēvē par petenīti,” 1989. gada skandalozajā marta numurā rakstīja bērnu žurnāls “Zīlīte”. Tolaik vecāki žurnālu no bērniem slēpa; tas bija jāmeklē “melnajā tirgū”. Tagad tas ir viens no eksponātiem Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja izstādē “Seksuālā un reproduktīvā veselība” simts gadu retrospektīvā Latvijā un citur pasaulē.

Kad 1981. gadā dienas gaismu ieraudzīja psihoterapeita un seksologa Jāņa Zālīša grāmata “Mīlestības vārdā” ar Jāņa Gleizda erotiskajiem fotoattēliem, to “neseksa” nogurdinātie padomju ļaudis lasīja, pārlasīja, līdz iemācījās gandrīz no galvas.

Ap šo laiku ledus siena ap seksualitātes tēmu jau bija pakususi – dažu grāmatu plauktos zīmējās Freids un mašīnrakstā pārrakstīts Bulgakova “Meistara un Margaritas” samizdata variants, psihiatriskajās slimnīcās pieņēma seksopatologs, bet komunālajās virtuvēs jaunie intelektuāļi šķirstīja indiešu Kamasūtru. Tomēr tik detalizēta un atklāta grāmata bija seksa bumba - spridzeklis. 99 000 grāmatas eksemplāru no grāmatnīcām nozuda zibens ātrumā.

Pat ja tev ir slikta atmiņa un tu daudz ko no pagātnes notikumiem neatceries, muzeja vitrīnā zem stikla ieraugot grāmatu plānos vāciņos, tu atceries sajūtas, to šķirstot, atceries, kur grāmata stāvēja tavā bērnībā vecāku plauktā. Starp eksponātiem var papriecāties par mākslinieka Edgara Ozoliņa izcilajiem pozu zīmējumiem, kas tika iekļauti grāmatas otrajā – 1982. gada izdevumā.

Tirāžu partijas funkcionāri no tipogrāfijas izņēma “ķītrības vārdā”, bet padomju cilvēks, lai izdzīvotu, izdomas ziņā jau bija sasniedzis augstāko pilotāžu, tāpēc visiem grāmatas otrais izdevums kaut kā tomēr bija.

Izstāde “Seksuālā un reproduktīvā veselība ”, kas tapusi Veselības ministrijas īstenotā ESF līdzfinansētā projekta “Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” ietvaros, iekārtota muzeja pagrabstāva izstāžu zālē, un tas, manuprāt, ir zīmīgi – reproduktīvās veselības un seksualitātes tēma tā līdz galam no dienas gaismā nav iznākusi. Piemēram, pie mums intīmpreču veikali joprojām lielākoties atrodas nomaļās ielās un krēslainos pagrabos, atšķirībā no Eiropas pilsētām, kur intīmai pasaulei piederošie priekšmeti tiek tirgoti nodaļās lielveikalos un izvietoti izgaismotās vitrīnās.

Izstāde ir ārkārtīgi interesanta, bet, atklāti sakot, ar bagātīgiem materiāliem neizceļas. Un nav jau brīnums, jo jau anotācijā minēts, ka par zinātniski pamatotu sabiedrības izglītošanu reproduktīvās veselības jomā varam runāt tikai no 19.gadsimta beigām, kad ārsti, skolotāji un sabiedriskas organizācijas sāka pievērsties līdzpilsoņu izglītošanai, piemēram, skaidrojot, kā neapjukt pubertātē, kā rodas bērni, kā vadīt laimīgu ģimenes dzīvi un kas darāms, ja seksuālo kontaktu laikā iemantota nelāga slimība.

Izstāde sākas ar 1940. gadā izdotu brošūriņu 12 gadus vecām meitenēm “Kā Rūtiņa kļuva par māti?”. Stāstiņā akcents likts uz to, ka dzimumdzīvi drīkst sākt tikai pēc laulībām, bet par reproduktīvajiem orgāniem, apaugļošanos un izsargāšanos no grūtniecības nav ne vārda, lai gan šajā laikā Eiropā jau ražo pirmos prezervatīvus un ir zināmas metodes, kā izvairīties no palikšanas stāvoklī.