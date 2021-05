Katras sievietes organisms ir īpašs, skaists un spēcīgs, taču neviena diemžēl nav pasargāta no nepatīkamām kaitēm, kas var piemeklēt mirklī, kad vismazāk to gaidām. Sievietesveseliba.lv piedāvā medicīnas nozares ekspertu veidotus rakstus par slimībām, ar ko visbiežāk sastopas sievietes, un padomus par to, kā tās novērst.