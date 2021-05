Luiss Hamiltons izcīna karjeras 100. "pole position"

Septiņkārtējais pasaules čempions apli veica minūtē un 16,741 sekundēs, apsteidzot nīderlandieti Maksu Verstapenu no "Red Bull" par nieka 0,036 sekundēm.

Britam Naidželam Menselam ir par uzvaru mazāk, vācietim Niko Rosbergam ir 30 panākumi, argentīnietim Huanam Manuelam Fanhio - 29 uzvaras, bet soms Mika Hakinens no pirmās starta vietas sacensības uzsācis 26 reizes.

Valteri Botass no "Mercedes" sacīkstēs sāks no trešās vietas, bet labāko piecinieku noslēdz "Ferrari" pārstāvis Šarls Leklērs no Monako un francūzis Estebans Okons ("Alpine").