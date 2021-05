Mirstība no Covid-19 Krievijā ir 5 reizes lielāka, nekā uzrāda oficiālā statistika

Šādu novērtējumu sniedz Vašingtonas Universitātes Veselības metrikas institūts. Bila un Melindas Geitsu fonda 2007. gadā dibinātā organizācija nodarbojas ar globālo veselības problēmu un to risināšanas stratēģiju izpēti.

Pētnieki pārrēķināja oficiālos datus par mirstību no koronavīrusa laika posmā no 2020.gada marta līdz 2021.gada maijam, ņemot vērā pārmērīgas mirstības statistiku, kas atbrīvota no ietekmēm, kuras nav saistītas ar pandēmiju vai netiešiem faktoriem.