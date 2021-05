Kumulatīvais Covid-19 saslimstības rādītājs pārsniedzis 450 atzīmi

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 767 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%.

Sestdien ziņots par četru sasirgušo nāvi. Viens bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.