Zināmi konkursa "Hadrons 2021" finālisti

Savukārt, no 7. maija portālā LSM.lv sākas tautas balsojums, tā rezultātā tiks noteikts, kurš no finālistiem iegūs skatītāju simpātijas balvu.

Konkurss notiek jau sešpadsmito gadu un kopumā tajā piedalījušās vairāk nekā 350 grupas. Iepriekšējo gadu uzvarētājas – "Effekts", "Nostra", "Cellar Cat", "The Creek", "MMMM", “Chomsky Chess Club”, "Nē", “DJ Krankenwagen”, "Nepilngadīgā Anna", “Starmetis”, “Das Sonntags Legion”, "The Movies" (vēlāk “Tribes of The City”), “Ēnu kaleidoskops” un citas.