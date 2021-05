Rudenī gaidāms saksofonista Toma Rudzinska mūsdienu džeza albums

Šī gada rudenī gaidāmā albuma desmit kompozīcijas ieskaņojuši paši komponisti, saksofonists Toms Rudzinskis un dāņu kontrabasists Kenets Dāls Knudsens, kā arī īpaši izvēlēts mūziķu sastāvs no ASV, Francijas, Vācijas, Krievijas, Ukrainas, Dānijas un Zviedrijas. Mūzikas tematiskajā centrā – "Visums un mūsu zināšanas par to – no Galileo līdz Stīvenam Hokingam, no Zemes ģeloloģiskā laika līdz Keplera planētu frekvencēm un jaunākajiem mūsdienu kosmosa izpētes notikumiem". Albums ierakstīts Berlīnes skaņu ierakstu studijā "Blackbird Music Studio" un pirmatskaņots džeza klubā "B-Flat Berlin" divos koncertos 2020. gada janvārī pirms pandēmijas ierobežojumiem.