Vēlēšanas Daugavpilī: esošā un bijušo mēru cīņā grib iejaukties arī jauni spēlētāji pilsētas politikā

“Ne jau citas partijas, kas šobrīd ir domē, to projektu bīdīja un tā tālāk,” apgalvo Šeršņeva. “Nē, tieši mēs, “Daugavpils satiksme”, aizbraucām pie [satiksmes ministra] Tāļa [Linkaita], un Tālis labprāt piekrita un uzklausīja mūs, un uzreiz, var teikt, otrā dienā mums jau bija gatavs projekts un mēs varējām to realizēt. Mēs neesam tādi, kas skrien un bļauj pa kaklu, pa galvu, ka mēs, mēs, mēs tie pirmie. Mēs tiešām gribam pierādīt ar saviem darbiem. Un tāpēc šobrīd mums ir bail, ka tā nauda var izzust un aiziet kaut kur pa labi un pa kreisi, tāpēc arī mēs gribam to koriģēt un skatīties to naudu, jo ne jau satiksmes ministrs to naudu pēc tam skatīsies.”