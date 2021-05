No sestdien atklātajiem Covid-19 gadījumiem vairāk nekā trešdaļa reģistrēta Rīgā

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 218 no jaunajiem inficētajiem, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 2839 cilvēki.

Jaunpiebalgas, Naukšēnu un Vaiņodes novadi ir vienīgie, kuros pēdējo 14 dienu laikā nav reģistrētu Covid-19 slimnieku, savukārt 17 novados slimo skaits ir no viena līdz pieciem.

Diennakts laikā Latvijā veikti 18 767 Covid-19 testi, un pozitīvi no tiem bijuši 3,4%.

Sestdien ziņots par četru sasirgušo nāvi. Viens bija vecumā no 20 līdz 29 gadiem, viens - vecumā no 70 līdz 79 gadiem, bet divi - vecumā no 80 līdz 89 gadiem.