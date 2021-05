Ar ceturto sezonu atgriežas ilgi gaidītais HBO seriāls "Ārstēšanā"

"In Treatment" ceturtajā sezonā galveno lomu atveidos aktrise Uzo Aduba. Seriāls no 25. maija skatāms "LMT Viedtelevīzijā".

Kolumbiešu televīzijas un filmu režisora un scenārista Rodrigo Garsijas (Rodrigo Garcia) radītais seriāls pie skatītājiem nonāca 2008. gadā. Tas vēstīja par 50 gadus veco, šarmanto, bet rūpju nomākto un uz palīdzēšanu citiem tendēto psihoterapeitu Paulu Vestonu, ko atveidoja pasaulslavenais aktieris Gabriels Bērns (Gabriel Bryne). Seriāla skatītājiem katras sērijas laikā bija iespēja sekot ārsta un viņa pacientu terapijas seansiem, kopā ar tā varoņiem izdzīvojot viņu problēmas un rodot to risinājumus. Katras nedēļas noslēgumā Pauls pats devās pie psihoterapeita, lai tiktu galā ar savām emocijām. Pēc vairāku prestižu godalgu saņemšanas tika nolemts uzņemt "In Treatment" otro sezonu, kas skatītāju vērtējumam tika nodots 2009. gadā. Trešā un tolaik noslēdzošā sezona tika prezentēta 2010. gada rudenī.

"In Treatment" jaunās versijas galvenajā lomā būs redzama Emmy balvu ieguvusī aktrise Uzo Aduba, kura skatītājiem jau ir zināma pēc lomām vēsturiskajā drāmas miniseriālā “Mrs. America” un komēdijdrāmas seriālā “Orange is the New Black”. Šajā sezonā seriālam pievienojas arī aktrise Liza Colon-Zayas, kas atveidos Ritu – Brūkas ilggadējo uzticības personu un draudzeni, kura atbalsta terapeiti, kad pēc dzīvi mainoša zaudējuma viņai nākas cīnīties pašai ar saviem dēmoniem. Bet Brūkas neuzticīgo klienti – pusaudzi Lailu –, kura cenšas nostāties pret savas ģimenes redzējumu par viņas būtību un nākotni, atveidos HBO seriālā "Euphoria" iepazītā aktrise Kintesa Svindela (Quintessa Swindell). Seriāla ceturtajā sezonā būs redzami arī tādi aktieri kā Antonijs Ramos (Anthony Rhamos), Džons Bendžamins Hikijs (John Benjamin Hickey) un Džoels Kinnamans (Joel Kinnaman).