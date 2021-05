Globālistu elite grib samazināt iedzīvotāju skaitu, ieviest autoritāru valsts pārvaldi un ar čipiem vakcīnās padarīt iedzīvotājus par biorobotiem. Sociālajos medijos šīs sazvērestības teorijas tiek izplatītas jau kopš pandēmijas sākuma, taču nu tās papildina arī sen pazīstamas antisemītiskas idejas.

Arī Latvijas dezinformatori izplata mītus, kuros notiekošajā vainoti ebreji, un nevairās pat publicēt Vācijā pirms Otrā pasaules kara izdoto nacistu propagandas avīžu ilustrācijas. Pētnieki pauž bažas par šo tendenci, jo pandēmijas radītā nedrošība radikālo ideju izplatītājiem piegādā jaunu un daudz lielāku auditoriju.

Cilvēkus, kas gatavi noticēt Covid-19 mītiem, visā pasaulē sasniedz arī citas ar tām vairāk vai mazāk saistītas sazvērestības teorijas, jo izplatītāji bieži vien ir vieni un tie paši. Re:Check jau rakstīja, kā šajā laikā attīstījusies ASV radusies sazvērestības teorija QAnon. Tās atbalstītāji pauž, ka pasauli pārvalda slepena sātanistu elite, kas spīdzina bērnus un dzer viņu asinis. To lielākoties popularizējuši bijušā ASV prezidenta Donalda Trampa atbalstītāji, kuri pauž pārliecību, ka viņš prezidenta amatā nonāca, lai pret to cīnītos.

No 5G kritikai līdz nacistu retorikai

Šīs teorijas atpazīstamākais izplatītājs Latvijā ir pandēmijas noliedzējs Jānis Pļaviņš, kurš mediju uzmanību sākotnēji piesaistīja, pārdodot it kā strukturētu un pozitīvi uzlādētu ūdeni. Par pircēju maldināšanu viņu pērn sodīja patērētāju sargi. Vēl pirms pandēmijas Pļaviņš centās gūt auditoriju, maldinot par 5G sakaru tīkla it kā kaitīgo ietekmi, un rīkojot festivālus, kuros apvienoja sazvērestības teoriju un ezotērikas cienītājus. Tagad viņa sekotāji saskaras ar vēl radikālākām idejām. Kādā nesenā ierakstā viņa veidotajā Telegram grupā teikts: “Adrenohroms – asinis, kuras iegūst no pārbiedēta bērna, ir gadiem sena tumsoņu narkotika. Tas vienmēr bija noticis mums blakus, tikai nebijām to pamanījuši.” Ierakstā ir ilustrācijas no Vācijas nacistu laikraksta Der Strumer 1934.-1939.gada numuriem, kuros ebreji apsūdzēti bērnu slepkavībās. Pievienota arī saite uz video, kurā apgalvots, ka ebreji izmanto bērnu asinis rituālu veikšanai. Tas ievietots platformā Bitchute, kurā saturu neviens nekontrolē un tāpēc to izmanto dažādi radikāļi. Līdzīgus ierakstus Re:Check novērojis arī mazākās Telegram grupās krievu valodā.

FOTO: Ieraksts Pļaviņa pārvaldītajā Telegram grupā. Tam pievienotas ilustrācijas no nacistu laikraksta Der Strumer, ko izdeva Vācijā līdz Otrā pasaules kara beigām.

Kāpēc Pļaviņš izplata šādas idejas? Viņš Re:Check rakstiski atbild, ka adrenohromu lietojot bagāti sātanisti un tie nedaloties pa tautībām. “Tur nav sakara ar ebrejiem – to jūs vēlaties ar viltu pievilkt, lai pasniegtu publiski informāciju, ka es būtu pret ebrejiem,” viņš rakstīja. Kad atgādinājām par konkrētajām ilustrācijām un video, ar kuriem viņš dalījies, Pļaviņš vairs neatbildēja, taču publicēja sarakstes fragmentu Telegram.

Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātes profesors Kristaps Jaudzems norāda, ka stāsti par adrenohroma iedarbību “ir tīrs izgudrojums”. Viela cilvēka organismā rodas kā blakusprodukts adrenalīnam. Taču apgalvojumi par vielas reibinošo efektu ir meli. Jaudzems skaidro: “Tai vispār nav nekādu skaidri pierādītu farmokoloģisku efektu. Tas, ka tā varētu tikt izdalīta no bērnu asinīm, arī ir izdomājums. Protams, ja bērni tiek baidīti, viņos rodas adrenalīns un kā blakusprodukts arī adrenohroms, bet nav nekāda jēga šo vielu izdalīt no bērnu asinīm, jo to var ļoti viegli iegūt sintētiskā ceļā.”

Sazvērestības teorija ar senu vēsturi

Vēsturnieks Kaspars Zellis, kas pētījis nacistu propagandu Latvijā, stāsta, ka šādiem stāstiem ir ļoti sena vēsture. Jau kopš viduslaikiem ebrejus mēģina pretstatīt kristiešiem un rādīt kā sātana kalpus. Ar to saistīts arī mīts, ka ebreji laupa, spīdzina un nogalina citu reliģisko kustību pārstāvjus, īpaši bērnus, lai iegūtu to asinis. Šo teoriju sauc par asins apsūdzību. Zellis stāsta, ka patiesībā jūdaismā asinis aizliegts lietot, nevar pat ēst gaļu, kamēr tā nav attīrīta no asinīm. Pētnieks norāda, ka, neskatoties uz to, teorija pamatīgi iesakņojusies kultūrā: “Šie mīti aizvien ir dzīvelīgi. Par tiem daudz nerunā, bet tie kaut kur eksistē, ir iesēdušies.” Viņaprāt, tā skaidrojama arī adrenohroma stāsta popularitāte.

Par to, ka antisemītiskās teorijas, lai gan klusi, bet vēl dzīvo, Zellis pārliecinājies pats. Viņš nodarbojas arī ar mutvārdu vēstures pētniecību. Ekspedīcijā Latgalē viņš cilvēkiem jautājis par ebreju un latviešu savstarpējām attiecībām, un kāda sieviete šādas apsūdzības nepamatoti izteikusi par saviem agrākajiem kaimiņiem.

Ierobežojumi kritizētāji satiekas ar radikāļiem

Tas novērots arī citviet. Piemēram, Lielbritānijas valdības neatkarīgā padomnieka antisemītisma jautājumos birojs publicējis ziņojumu, kurā norāda uz saikni starp sazvērestības teorijām par Covid-19 un antisemītiskām sazvērestības teorijām. Tajā paustas bažas, ka cilvēki, kas nepiekrīt valdības noteiktajiem ierobežojumiem, pulcējas platformās, kurās tiek izteiktas arī daudz radikālākas idejas. Tāda sakarība ievērota arī Šveicē – antisemīti aktīvi izplata arī Covid-19 sazvērestības teorijas. Vācijā pieaudzis antisemītisku uzbrukumu skaits, ko atbildīgās iestādes skaidro ar iracionālām teorijām par šobrīd notiekošo. . Savukārt Kembridžas universitātes vēstures profesors Ričards Evanss viedokļa rakstā The Irish Times norādījis, ka vairākas šobrīd populārās sazvērestības teorijas par globālo eliti, kas izmantojot bērnus un pat dzerot to asinis, acīmredzami nedaudz izmaina un atkārto seno antisemītisko mītu. Par to medijos runājuši arī citi pētnieki, raizējoties, ka šādas teorijas kalpo kā ceļš uz atklātu antisemītismu.

No viduslaikiem populāri arī citādi maldi, piemēram, par ebrejiem kā dažādu slimību izraisītājiem un aku indētājiem. Apsūdzības, kas bija populāras 14.gadsimta mēra laikā, nav pazudušas joprojām. Organizācija Anti-Defamation League aprakstījusi, ka arī Covid-19 izplatībā mēdz nepamatoti vainot ebrejus kopumā vai arī atsevišķus cilvēkus, piemēram, Ungārijas ebreju izcelsmes finansistu Džordžu Sorosu un finansistu Rotšildu ģimeni.

FOTO: Lai gan tie nekļūst īpaši populāri, arī Latvijā Covid-19 dezinformācijas izplatītāji izplata ierakstus, kuros ebreji vainoti sociālo procesu slepenā kontrolē.

Piemēram, aprīlī 500 cilvēki dalījās ar ierakstu, kurā apgalvots, ka aktieris Mels Gibsons tiekot vajāts, jo grasījies uzņemt filmu, atmaskojot Rotšildu plānus pārņemt pasauli. Ieraksts, kurā norādīts uz saistību “ar pašreizējo situāciju pasaulē”, publicēts no profila, kas regulāri izplata Covid-19 dezinformāciju. Tāpat Latvijā izskan, ka Soross bijis ieinteresēts Covid-19 izraisīšanā, lai vēlāk cilvēcei nodarītu kaitējumu ar vakcīnām. Agrāk izplatītās teorijās arī apgalvots, ka Soross veicina nelegālu migrāciju un regulāri organizē protestus daudzās pasaules valstīs.

Zellis tajā saskata vairāk nekā tikai pārspīlējumus: “Es tajā redzu šo antisemītisko kontekstu un ļoti lielas paralēles ar to, kā, piemēram, 19.gadsimta beigās, 20.gadsimta sākumā tika veidots mīts par Rotšildu ģimenes lielo ietekmi, kas bija daudz izteiktāk antisemītisks. Sorosa, Rotšildu ietekmju retorika ir ļoti līdzīga.”

Šādām teorijām par slepenu pasaules valdību “nav antisemītiskā izcelšanās, bet ir antisemītisks evolūcijas ceļš,” saka Zellis. Tās īpaši populāras kļuva 19.gadsimtā, kad notika ebreju emancipācija – ebreji ieguva vienādas tiesības un varēja piedalīties sabiedriskajā dzīvē. “Tas radīja pasaku, ka ebreji tagad cenšas ielīst visos vadošajos amatos, visās svarīgākajās profesijās, un mērķis ir vispasaules kundzība,” skaidro vēsturnieks. Šis mīts kalpojis kā iegansts holokaustam. Ebreju atmaskošana, ko dēvēja par cīņu pret kosmopolītiem, kļuva arī par svarīgu propagandas elementu Padomju Savienībā. Šī mīta noturības iemeslus iepriekš skaidrojis portāls Delfi.

“Krīzes laikā vienmēr šīs teorijas kļūst aizvien populārākas,” novērojis Zellis. Cilvēkiem zūd ticība oficiālajiem informācijas avotiem un līdzšinējiem līderiem. To vietā mēdz nākt citi, kas gatavi savā labā izmantot cilvēku vēlmi meklēt grēkāžus, tāpēc izplata antisemītiskas sazvērestības teorijas. “Ja paskatās nacisma vēsturi, tur bija arī ļoti daudzi cilvēki, kas faktiski tam neticēja, bet šīs teorijas izmantoja,” Zellis stāsta. Arī Google Trends dati apliecina, ka tieši pandēmijas laikā cilvēki daudz aktīvāk meklējuši informāciju par, piemēram, adrenohromu, Sorosu un sātanistu eliti.

Valsts drošības dienests (VDD) rakstiskā atbildē Re:Check norādīja, ka šādas sazvērestības teorijas ir nonākušas tā redzeslokā. Pandēmijas laikā pēc dienesta vērojumiem dezinformācijas, viltus ziņu, sazvērestības teoriju un uz vardarbību vērsta satura kļuvis vairāk. Dienests norāda: “VDD vērtējumā pandēmijas izraisītie sarežģītie sociālekonomiskie apstākļi un viltus ziņu un dezinformācijas izplatība ir veicinājusi sabiedrības polarizāciju un neiecietības pieaugumu starp dažādām sabiedrības grupām. Minētais savukārt ir paaugstinājis individuālas radikalizācijas riskus.” VDD ieskatā cilvēki šādas sazvērestības teorijas izplata dažādu motīvu vadīti – lai gūtu peļņu, audzētu atpazīstamību vai arī tāpēc, ka sazvērestības teorijām tiešām tic. Šīm norisēm tiekot sekots līdzi, un šogad sākti trīs kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 78.panta par darbībām, kas vērstas uz nacionālā, etniskā vai rasu naida izraisīšanu.

Paralēli arī holokausta trivializācija

Ebreji sazvērestības teorijās figurē ne tikai kā vaininieki. Facebook arī publicēti apgalvojumi, kuros prasība lietot maskas un vakcinācija pielīdzināta holokaustam. Piemēram, kādā ierakstā cilvēki, kas gaida rindā uz vakcināciju, pielīdzināti ebrejiem, kas koncentrācijas nometnēs savulaik domājuši, ka tiek vesti uz dušām. Citā ierakstā maskas, kas jānēsā, lai neinficētu citus ar vīrusu, pielīdzinātas dzeltenajai zvaigznei, kuras nacistu režīms lika ebrejiem nēsāt pie apģērba kā atšķirības zīmi. Vairākkārt arī popularitāti guvuši vēstījumi, ka drīzumā tiks ierīkotas koncentrācijas nometnes tiem, kuri nevakcinējas vai neievēro ierobežojumus. Zellis to sauc par holokausta trivializāciju. Holokaustā bojā gāja apmēram seši miljoni ebreju. No aptuveni 92 tūkstošiem ebreju, kas 1941.gadā dzīvoja Latvijā, tika noslepkavoti 70 – 73 tūkstoši, liecina Nacionālajā enciklopēdijā apkopotā informācija.

FOTO: Re:baltica

Viens no ierakstiem Facebook, kurā vakcinācija pielīdzināta holokaustam.

Zellis stāsta, ka holokausta laikā cilvēki, kurus veda uz gāzes kamerām, līdz pat beigām tiešām ticējuši, ka viss būs labi: “Mēs nevaram noteikt, uz ko viņi cerēja, jo cilvēki, kas nonāca šajās kamerās, mums nevar vairs sniegt nekādas liecības, bet pēc izdzīvojušo liecībām cilvēki nav ticējuši, ka kaut kas tamlīdzīgs var notikt.” Tomēr viņš uzsver: “Pielīdzināt sevi nacistu holokausta upuriem nozīmē trivializēt 20.gadsimta lielāko noziegumu.”

Arī tas notiek ne tikai Latvijā. Piemēram, Vācijā protestos pret ierobežojumiem un vakcināciju vairāki cilvēki pie apģērba piesprauduši dzeltenās Dāvida zvaigznes. Minhenē tas jau liegts.