Vairāk nekā 70% tiesnešu uzskata, ka Tieslietu ministrija ietekmē tiesu sistēmas neatkarību

Viņš pauda viedokli, ka šī aptauja uzrāda, ka Tieslietu padomes uzņemtais kurss par tiesu sistēmas atsaistīšanas no izpildvaras ir būtībā pareizs. "Mēs jau plānojam atsaistīt tiesu sistēmu no TM, gan tiesnešu apmācību, gan budžeta jautājumos, jo šobrīd pārāk daudz ir atkarīgs no konkrēta ministra," sacīja Strupišs, papildinot, ka cilvēki ir dažādi un tieši tāpēc ministra nejaušības faktors būtiski ietekmē tiesu sistēmas attīstību, gan pozitīvi, gan negatīvi.