Par vīrieša nāvējošu piekaušanu Krāslavā piespriesti sešu un četru gadu ilgi cietumsodi, kā arī 44 000 eiro kompensācija

Daugavpils tiesa arī nosprieda solidāri piedzīt no Širokova un Kozindas valsts labā cietušajiem izmaksāto valsts kompensāciju 2150,01 eiro, mantisko zaudējumu kompensācijas 1149,5 eiro, morālā kaitējuma kompensācijas 44 852 eiro.

Tiesa noteikusi abiem apsūdzētajiem termiņu sprieduma labprātīgai izpildei daļā par kaitējuma kompensāciju samaksu - 30 dienas no sprieduma stāšanās likumīgā spēkā, uzliekot par pienākumu iesniegt tiesas kancelejā maksājumu apliecinošus dokumentus. Tāpat noteikts piedzīt no Širokova valsts labā procesuālos izdevumus par valsts nodrošināta aizstāvja piedalīšanos pirmstiesas procesā 85 eiro apmērā, nosakot termiņu labprātīgai samaksai - 30 dienas no sprieduma spēkā stāšanās dienas.