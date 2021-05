Šovakar satiksmei tiks slēgta daļa Bruņinieku ielas

Saistībā ar ielas seguma atjaunošanas darbiem no 14.maija plkst. 23.00 līdz 15.maija plkst. 5.30 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Bruņinieku ielā, posmā no Tērbatas ielas līdz Brīvības ielai. Par to TVNET informēja Rīgas domes Komunikācijas pārvaldes projektu koordinatore Agnese Siliņa.