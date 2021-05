"Pieci.lv" uz laiku pārtrauc ēterā atskaņot "Singapūras satīna" mūziku

"Pieci.lv" oficiālais konts vietnē "Twitter" 10. maija vakarā nāca klajā ar paziņojumu: "Pērnā gada maratonā “Dod pieci” iestājāmies par to, ka ir jāpārtrauc jebkāda veida vardarbība , it īpaši ģimenē. Kā sabiedriskais medijs neesam savus uzskatus mainījuši un

Jau vēstījām, ka 10. maijā vietnē "Twitter" improvizācijas teātra “Tea Tree” dibinātāja un vadītāja Mairita Rosicka, kurai ir divi bērni no grupas "Singapūras satīns" mūziķa Kristapa Strūberga, publiski paziņoja: "Sveiki! Esmu pieņēmusi lēmumu aiziet no vardarbīgām attiecībām. Šobrīd tieku joprojām par to sodīta no vainīgā puses ar klaju mūsu bērnu ignorēšanu, arī no finansiālās puses. Jā, es esmu sazinājusies un rīkojusies, kā visi iesaka darīt - policija, NVO, advokāti utt., bet parādi kāpj, uz darbu netieku, jo mazākais vēl par mazu priekš dārziņa, auklītes vajag, situācija neapskaužama un palīdzība nekāda."