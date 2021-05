Runā vietējie: kā tas patiesībā ir, dzīvot blakus vēja parkam?

Vēja enerģijas izmantošana ir viens no mūsdienu efektīvākajiem un dabai draudzīgākajiem enerģijas ražošanas veidiem, izmantojot atjaunojamos resursus un mazinot CO 2 izmešus. Jebkura cilvēka veiktā saimnieciskā darbība atstāj ietekmi uz vidi, bet vēja enerģijas apgūšana, salīdzinot ar citām cilvēka veiktajām darbībām, atstāj minimālas sekas. Piemēram, pirmajos sešos viena vēja ģeneratora darbības mēnešos tiek kompensēti visi CO 2 izmeši, kas rodas vēja ģeneratora ražošanā un būvniecībā.