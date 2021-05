Piedalies Ģimeņu rallijā Gulbenes novadā

Dalība rallijā notiks ar mobilās lietotnes “Loquiz” palīdzību. Dalībnieki dienu pirms pasākuma saņems saiti un paroli savas dalības aktivizēšanai lietotnē. Katras ģimenes ekipāža ralliju varēs sākt no jebkuras vietas Latvijā – no savām mājām. Ekipāžas šajā dienā varēs pašas plānot laiku un izvēlēties savu maršrutu, viesojoties 30 objektos un vietās un izpildot sagatavotos uzdevumus (uzdevumu izpilde tiks plānota tā, lai tā maksimāli būtu bezkontakta). Kontrolpunktos varēs viesoties no plkst. 10.00 līdz 17.00. Ātrums rallijā nebūs svarīgs, daudz svarīgāka būs uzdevumu veikšanas precizitāte un veiksme.