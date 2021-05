Kāpēc "salauzta sirds" tik ļoti sāp?

“Ja tu sasit kājas pirkstu, tad uz mirkli visa pasaule ir šis pirksts. Sāpes ļoti labi spēj novērst uzmanību, ļaujot tev koncentrēties uz to, lai slikto lietu apturētu,” zinātnes izdevumam “Live Science” komentēja psiholoģijas profesors Džefs Makdonalds.

No evolūcijas perspektīvas noraidīšana ir ļoti slikta lieta. Cilvēku senčiem, lai izdzīvotu, bija nepieciešami cieši sociālie tīkli. Sadarbojoties ar citiem, tu vari labāk savākt pārtiku; tu esi labāk pasargāts no plēsējiem; kā arī – ja tu neesi kopā ar citiem cilvēkiem, tad tev būs grūtāk vairoties.

Cilvēku senčiem, kuri izvairījās no citu atraidīšanas, bija lielākas iespējas izdzīvot. Sāpes likumsakarīgi ir labākais līdzeklis, kā cilvēkus mudināt palikt kopā.

Magnētiskās rezonanses iekārtā pētījuma dalībniekiem bija jāaplūko sava bijušā partnera fotogrāfija un jādomā par to, kā tas izrīkojās. Pēc tam indivīdi aplūkoja tuvu draugu fotogrāfijas, domājot par šo draudzību un jaukām atmiņām. Visbeidzot pētnieki novēroja dalībnieku smadzenes, kad tie piedzīvoja fiziskas sāpes un fiziskas patīkamas sajūtas.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā “Proceedings of the National Academy of Sciences”, noskaidrojās, ka gan fiziskas, gan emocionālas sāpes dalībnieku smadzenēs aktivizēja reģionu, kas atbild par sāpēm. Savukārt draugu fotogrāfiju aplūkošana vai fiziskas patīkamas sajūtas šo reģionu neaktivizēja.