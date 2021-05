Viens no pirmajiem “TZMO fonds Kopā mainām pasauli” un higiēnas preču zīmola Seni projektiem Latvijā ir informatīvas rokasgrāmatas Laiks doties mājās izdošana. Tā sniedz praktisku, noderīgu informāciju par to, kā palīdzēt cilvēkam pēc izrakstīšanas no slimnīcas sekmīgi atveseļoties, ja nepieciešama rehabilitācija, profesionāla palīdzība dzīves kvalitātes uzlabošanai u.c. Rokasgrāmata jau izplatīta vairāk nekā 30 Latvijas slimnīcās un aprūpes iestādēs 10 000 eksemplāros.