Kā neizsist korķus, ja elektroauto vēlies lādēt mājās

“Jo lielāks akumulators, jo vairāk laika vajadzēs uzlādei. Elektroauto akumulatoriem ir atšķirīga kapacitāte – 28 kWh, 62 kWh, jaudīgākajiem modeļiem pat 80 kWh, kas norādīts automobiļa tehniskajā specifikācijā. Jārēķinās, ka elektroauto no standarta kontaktligzdas spēj paņemt ap 2 kW. Tātad būs vajadzīgas attiecīgi ap 14, 31 vai pat 40 stundām, lai auto šādi uzlādētu. Elektrības patēriņš uzlādes laikā ir apmēram tāds pats kā tad, ja jūs attiecīgi 14, 21 vai 40 stundas bez pārtraukuma darbinātu vidējas jaudas gludekli. Kontaktligzdai un elektrības vadiem ir jābūt spējīgiem šo slodzi izturēt,” skaidro eksperts.

Tāpēc elektroauto pie standarta kontaktligzdas uzlādēt var, bet, ja plānojat to darīt regulāri, vēlams izsaukt elektriķi un pastāstīt, ka jums nepieciešama kontaktligzda ar lielu pastāvīgu slodzi.

Ja auto plānots uzlādēt regulāri un dzīvojat privātmājā, ir vērts apsvērt vidēji ātras uzlādes stacijas jeb tā saucamā wall box ierīkošanu. Tā ir speciāla kontaktligzda kastītes formātā, ko piestiprina uz mājas ārsienas. Tas gan noteikti jādara speciālistam, kurš izvilks no sadales skapja vajadzīgos vadus un izveidos pieslēgumu, norāda Vilnis Debesnieks. Iespējams, vajadzēs arī pārskatīt pieslēgumu un palielināt strāvas jaudu.

“Šim risinājumam ir vairākas priekšrocības. Pirmkārt, viss uzlādei nepieciešamais ir turpat uz vietas, jums nav katru reizi jāņem no auto bagāžas nodalījuma vadu ritulis un katru reizi jāritina tas atpakaļ. Otrkārt, uzlādes laiks ir 3 līdz 5 reizes īsāks nekā no standarta kontaktligzdas. Ja vakarā pieslēdzat auto ar 64 kWh akumulatoru, tā uzlādei vidēji būs vajadzīgas 7–9 stundas,” skaidro Debesnieks, piebilstot, ka šobrīd ir pieejams ļoti plašs wall box piedāvājums un arī cenas, salīdzinot ar nesenu pagātni, ir kritušās. Tagad iekārtas maksā caurmērā no apmēram 500 līdz 1500 eiro.