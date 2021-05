Kādi tad ir ieguvumi no KT? Viena no Eiropas nozares asociācijām ( SGKV ) min šādas biznesa priekšrocības: drīkst pārvadāt par četrām tonnām smagākas kravas (44 t), nav jāmaksā autoceļu lietošanas nodeva (vinjete), nav jārēķinās ar aizliegumu braukt konkrētos laikos vai dienās un ir droši paredzams pārvadājumu laiks. Savukārt kā ekonomiskie ieguvumi minēti: zemākas izmaksas uz masas vienību, mazāki sastrēgumi uz ceļiem, mazāki CO2 izmeši, augstāka pārvadājumu drošība un ekonomiska dažādu transporta veidu izmantošana. Savukārt cita Eiropas nozares asociācija ( UIRR ) klientiem tiešo priekšrocību sarakstā min, piemēram, zemākas darbaspēka izmaksas, augstāku konkurētspēju, degvielas ietaupījumu, mazāku tehnikas nolietojumu. Latvijas gadījumā svarīgs ieguvums – katrs jauns pārvadājums ir ieguvums rūkošo dzelzceļa kravu apjomu laikā.

Viens no kombinēto pārvadājumu popularizētājiem Latvijā ir Loģistikas Asociācija ( LLA ), kas apvieno vadošos loģistikas, muitošanas, starptautiskās tirdzniecības uzņēmumus un individuālos speciālistus, kā arī minēto jomu izglītības un pētniecības iestādes. LLA kopā ar 14 Eiropas partneriem no Vācijas, Beļģijas, Dānijas, Somijas, Zviedrijas, Polijas un Lietuvas piedalās KT attīstībai Baltijas jūras valstīs veltītā projektā Combine , kuru finansē ES Interreg Baltijas jūras reģiona programma. Šī projekta ietvaros veiktajā testa braucienā iegūtie secinājumi tiks prezentēti Eiropas Komisijai un nacionālajām ministrijām. Latvijas gadījumā tie ļaus saprast, kas jāmaina mūsu valsts normatīvajos aktos un iesaistīto pušu (dzelzceļa, ostu termināļu, prāmju utt.) tarifos, lai šādi pārvadājumi kļūtu par kravu nosūtītājiem un saņēmējiem pievilcīgu ikdienu. Interesanti, ka pēc sekmīgas pilotprojekta realizācijas Latvijas dzelzceļš plāno kontreileru pārvadājumus jau šogad sākt piedāvāt arī Latvijā.

Lai veicinātu KT Latvijā, LLA jau ir rosinājusi Satiksmes ministriju veikt nozares spēlētāju atbalstītas izmaiņas normatīvajos aktos, proti, ļaut lai tāpat kā konteineri arī KT pārvadājumos iesaistītās puspiekabes varētu pārvadāt par četrām tonnām smagākas kravas. Kravu nosūtītāji un pārvadātāji ir arī ieinteresēti Latvijā nākotnē pārņemt Zviedrijas pieredzi, kur KT drīkst veikt garāki un līdz ar to kopumā smagāki automašīnu sastāvi, ja vien netiek palielināts svars uz asīm. Eiropā to sauc par modulāro sistēmu. Tās izmantošana nozīmē, ka konkrētajos pārvadājumos trīs kravas automašīnu vietā puspiekabju vilkšanai būtu nepieciešamas vien divas. Turklāt Zviedrijas un Holandes pieredze rāda, ka satiksmes drošība no tā nepasliktinās. Ieguvumi garākiem transportlīdzekļu sastāviem ir acīmredzami: mazāks kopējais degvielas patēriņš un līdz ar to arī emisiju daudzums, aizņemta mazāka kopējā ceļa telpa, mazākas izmaksas uz masas vienību, mazāks ceļu nolietojums, un zināmā mērā tiek risināta šoferu trūkuma problēma.